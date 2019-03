Sovětský rozvědčík řekl, kdo mohl zabít Rudolfa Hesse

Hitlerův náměstek v nacistické straně, Hess, sám vykonal v květnu 1941 let z Německa do Velké Británie. Skutečný cíl tohoto letu je považován za jednu z hlavních záhad 2. světové války. Má se za to, že Hess chtěl přesvědčit Brity, aby uzavřeli mír s Německem před jeho útokem na SSSR. V roce 1946 byl Hess odsouzen v Norimberku na doživotí, které si odpykával v berlínské věznici Špandava. Zemřel 17. srpna 1987 ve věku 93 let.

© Sputnik / Stalinovi připsali falešnou zprávu o přežití Hitlera

Sannikov v rozhovoru pro Sputnik uvedl, že nevěří oficiální verzi Hessova letu. „Myslím, že to byla speciální domluvená operace. Jak se jinak dalo samostatně, bez žádné pomoci, klidně překonat protivzdušnou obranu Německa? V Anglii si Hess navíc dopisoval s rodinou doma, která nebyla vystavena žádným represím,“ poznamenal Sannikov.

„Stejně nevěřím oficiální verzi Hessovy smrti. V osmdesátých letech se na Západě stále častěji ozývaly hlasy, že je třeba starce propustit. Možná, že tato informace povzbudila Hesse, který prohlásil, že octne-li se na svobodě, prozradí něco, co vyvolá ve světě hrůzu. A brzy na to, jak říkají, využil chvíle na procházce, když zůstal sám, a spáchal sebevraždu. Oběsil se na elektrické šňůře v zahradním domku. Jak si jen toho mohli nevšimnout zkušení Angličané, protože se to stalo, když měli službu právě oni,“ řekl veterán rozvědky.

„Taková shoda okolností, že jo? Nikdo ho nehlídal, vhodnou šňůru našel, a hlavně dost sil, aby z tvrdé šňůry udělal provaz na oběšení. Domnívám se, že Hessovi někdo pomohl v obavě před jeho možným odhalením. Také domek náhodou příští den shořel. Tihle Angličané!“ dodal Sannikov.