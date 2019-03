V Číně objevili prastarého záhadného mořského tvora (FOTO)

Živočich Daihua sanqiong je starý, jak vědci předpokládají, 518 milionů let. Vědci si pečlivě prohlédli vzácný nález a objevili řadu společných rysů s žebernatkami, které používají k plavání speciální „hřebeny“ z řas. Chapadla Daihua sanqiong jsou rovněž pokrytá řadami dlouhých chlupů, kterými tento tvor zřejmě chytal svůj úlovek.

„Díky této zkamenělině se nám podařilo vyznat v původu žebernatek,“ sdělil vědec Jakob Vinther. „Avšak nehledě na náš objev zůstaly stejně záhadné.“

V únoru objevil obyvatel Velké Británie vzácnou zkamenělinu z doby jurské schovanou v kamenu. Aaron Smith opatrně otevřel kámen a natočil to na video, byl to spirálovitý ammonoidea Cleviceras (vymřelý druh hlavonožců) starý 185 milionů let.