V USA zpozorovali příznaky brzké krize

Podle výsledků obchodního zasedání činil ke dni 22. března výnos z tříměsíčních směnek celkem 2,455 % za rok oproti 2,442 % za desetileté cenné papíry. Tato situace se označuje jako inverze ziskovosti a je považována za jeden z možných příznaků budoucí ekonomické recese. Uvedla to Federální rezervní banka San Francisca, která je jednou z dvanácti bank ve Federálním rezervním systému (FRS).

© AP Photo / Mary Altaffer Analytik: Ekonomika bez hotovosti může být dvojsečnou zbraní pro jakýkoli národ

Dlouhodobější dluhové nástroje mají obvykle vyšší ziskovost, neboť riziko bankrotu emitenta a ztráty investic jsou vzdálenější. Tento stav je charakteristický pro trvale rostoucí ekonomiku . V období recese se však investoři začínají o své investice obávat. Začnou tak „dlouhodobější“ cenné papíry vnímat jako spolehlivější, protože doufají, že než budou splaceny, situace se zlepší. Poptávka po nich roste a ziskovost klesá.

Analytici však mají odlišný názor na to, na jaký výnos jakých cenných papírů je třeba se orientovat: zda na tříměsíční a desetileté nebo dvouleté a desetileté. Všichni se však shodli na tom, že současnou situaci lze považovat za jakýsi varovný signál.

K masovému odchodu investorů v případě krátkodobých cenných papírů, a to ve prospěch těch dlouhodobějšího charakteru, vedly nedávné akce Federálního rezervního systému. Jednalo se o pokles z 2,3 % na 2,1 %. FRS dal také jasně najevo, že na rozdíl od předchozích záměrů, nebude zvyšovat základní sazby do konce roku. Naposledy byla podobná situace pozorována v roce 2007, a to krátce před hypoteční krizí. Tato krize pak vyeskalovala do globální ekonomické krize. Ekonomové tak v této situaci odhadují, že by v následujících šesti měsících mohlo dojít k recesi.