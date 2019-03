NI vytvořil model začátku války mezi Ruskem a NATO v Evropě

Časopis The National Interest se pokusil vymodelovat začátek války mezi Ruskem a NATO, k níž by mohlo dojít v Evropě. Zároveň publikace nabídla Severoatlantické alianci způsob, jak „neutralizovat“ Moskvu. Píší o tom ruská média.

Autor článku Michael Peck cituje studii amerického Centra pro strategické a rozpočtové hodnocení (CSBA). Podle studie je Rusko v případě hypotetického konfliktu schopno obsadit část Estonska, Lotyšska a Litvy, a to dlouho před zásahem jeho spojenců.

„Důsledky porážky, dokonce i v omezené válce s Ruskem na evropském kontinentu, mohou být pro jednotu Aliance fatální,“ cituje Peck daný dokument.

Odborníci se navíc domnívají, že neschopnost ochránit spojence značně oslabí důvěru členů NATO ve Washington . To by pak mohlo vést ke geopolitickým změnám v Evropě

Uvádí se také, že hlavní výhodou Moskvy bude geografická poloha a umístění ruských vojenských základen.

Aby se takovým scénářům předešlo, analytici navrhují jakýsi „bezpečnostní plán“. Podle něj by bylo klíčem k obraně východní Evropy Polsko. Autoři tohoto dokumentu také vyzvali NATO k tomu, aby nasadilo plnohodnotné americké divize v této zemi, píše NI.

„Scénář, v němž se Rusko pokusí obsadit pozemní most vedoucí přes Litvu do Kaliningradu, je příkladem toho, jak by mohla polská armáda sehrát podobnou roli,“ píše Peck a odkazuje se na danou studii CSBA.

Odborníci si myslí, že by během války mohla ozbrojená polská armáda pokrýt část území a pomoci tak NATO, stejně jako by se mohla zapojit do zpravodajské činnosti.

© REUTERS / Mohammad Ismail NATO projednává opatření na podporu Gruzie v Černém moři

Zároveň však autoři dokumentu zdůrazňují, že je polská a ruská technologie zastaralá. Reorganizace armády podle západních standardů tak bude vyžadovat značné finanční investice

„Pokud by jedna americká brigáda nestačila na to, aby bylo Rusko zastaveno, bude jedna divize dostačující?“ ptá se autor.

Již dříve polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz prohlásil, že se jeho země snaží stát jádrem vojenské přítomnosti NATO a USA v regionu.

Varšava navíc nabídla Washingtonu, že na svém území rozmístí americkou obrněnou divizi a vezme přitom na sebe veškeré výdaje – asi 1,5-2 miliardy dolarů. Tento návrh byl učiněn mimo rámec NATO, tedy bilaterálně. Polský prezident Andrzej Duda tehdy navrhl, aby byla tato základna pojmenována Fort Trump.

V současné době je v Polsku umístěno asi 4 500 amerických vojáků.