V Evropě označili tranzit plynu přes Ukrajinu za nepostradatelnou věc

Mueller také okomentoval situaci kolem získání povolení od Dánska. To se týkalo toho, aby mohl být plynovod veden přes jeho území. Dánské království tak stále zůstává jedinou zemí, která nevydala povolení ke stavbě plynovodu ve svých teritoriálních vodách. Podle Muellerových slov však společnost Nord Stream 2 AG doufá, že toto povolení získá včas.

Plynovod Severní proud 2 vedoucí z Ruska přes Baltské moře do Evropy má být spuštěn na konci roku 2019. Ukrajina se obává, že spuštění plynovodů Severní proud 2 a Turecký proud, k němuž by mohl také dojít v letošním roce, povede k tomu, že ukrajinský systém přepravy plynu bude zcela nepotřebný. Německo mezitím opakovaně uvedlo, že je třeba zachovat tranzit přes Ukrajinu, a to i po tom, co bude Severní proud 2 uveden do provozu.

Projekt Severní proud 2 předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard metrů krychlových plynu ročně z pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Prochází územními nebo výlučnými hospodářskými zónami zemí, které se nacházejí na pobřeží Baltského moře - Ruské federace, Finska, Švédska, Dánska a Německa. Nový plynovod má být vybudován v blízkosti už existujícího Severního proudu.