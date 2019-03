Rusko hodlá konkurovat Spojeným státům na asijsko-pacifickém trhu LNG

Americký prezident Donald Trump se již dlouhou dobu snaží na úkor Ruska prosadit v Evropě americký zkapalněný zemní plyn (LNG). Prozatím se však společnosti Gazprom daří svůj podíl na trhu obhájit. Kromě toho vysoce postavený manažer společnosti Shell Stuart Bradford tvrdí, že právě Spojené státy jsou tím, kdo by si měl dát pozor na konkurenci ruského plynu, a to v asijsko-pacifickém regionu. Informuje o tom RT.

Trump dlouhodobě vyjadřuje nespokojenost s tím, že evropští spojenci, obzvláště pak Německo, spolupracují s Ruskem na energetických projektech, včetně plynovodu Severní proud 2, místo toho, aby zvyšovali nákup amerického zkapalněného plynu a plnili svůj dvouprocentní závazek obranných výdajů.

© Sputnik / Evgeny Odinokov Proč Rusko vytlačuje USA z evropského trhu LNG

Na loňském summitu NATO v Bruselu se Trump dokonce nechal slyšet, že není správné, aby Spojené státy platily za obranu Evropy, zatímco jejich spojenci uzavírají dohody s Ruskem. Brzy poté se Německo rozhodlo, že postaví nový terminál pro dodávky LNG z USA a dalších zemí. Od projektu Severního proudu 2, který po dně Baltského moře obchází území Ukrajiny, však neustoupilo.

A teď to vypadá, že Rusko může začít konkurovat americkému plynu v asijsko-pacifickém regionu, na který připadá 72 % světové poptávky po LNG. Bradford ze společnosti Shell je totiž přesvědčen o tom, že část tohoto trhu může získat i Rusko.

Přitom připustil, že americké projekty mají na rozdíl od těch ruských několik výhod, například nižší kapitálové výdaje a lepší daňový režim. Nicméně Shell je dle něj „přesvědčen, že ruský LNG dokáže tyto výzvy zdolat“. Za projekty, které mohou konkurovat americkému plynu, označil závod na zkapalňování plynu Sachalin, Jamal LNG a Arctic LNG, na kterých pracuje ruská společnost Novatek, stejně jako Baltic LNG na pobřeží Baltského moře.

Samotná společnost Shell pracuje na několika ruských projektech, a to Baltic LNG a Sachalin-2.

Podle údajů společnosti BP Rusko v současné době vyváží 15,4 miliard m3 LNG ročně, z toho většinu do asijsko-pacifického regionu. Spojené státy exportují 17,4 miliard m3 LNG ročně, přičemž do asijsko-pacifického regionu míří 7,1 miliard m3. Americké dodávky do Evropy představují 2,6 miliard m3 plynu ročně. Gazprom přes své plynovody do Evropy exportuje 189,3 miliard m3 ročně.