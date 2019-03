Během operace proti Islámskému státu* bylo zničeno až 100 000 ozbrojenců. Uvedl to James Jeffrey, zvláštní zástupce amerického ministra zahraničí pro Sýrii. O události informovala ruská média.

„Zhruba od 35 tisíc do 100 tisíc ozbrojenců bylo uvězněno, uteklo či zemřelo,“ prozradil Jeffrey novinářům ve Washingtonu.

Spojené státy vedly v Iráku a Sýrii operace proti IS* od roku 2015, a to s podporou řady zemí a organizací. V Sýrii však byla tato operace realizována bez souhlasu místních orgánů. Minulý týden Spojené státy oficiálně oznámily, že převzaly kontrolu nad posledním územím, které ovládal IS*. Jednalo se o syrskou vesnici Baguz.

* IS – teroristická organizace zakázaná v Rusku