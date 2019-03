Ukrajina je v šoku z nového ředitele Naftogazu

Setkáme se u soudu

Soudní spory mezi Gazpromem a Naftogazem se táhnou už pátý rok. Strany na sebe vzájemně podaly žaloby k Arbitrážnímu soudu ve Stockholmu už v létě 2014.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Evropská parlamentní rezoluce na zastavení Severního proudu 2 nic neznamená

Moskva obvinila Kyjev z porušení smluvní podmínky „ber nebo plať“ (ve smlouvě o tranzitu plynu je uveden závazek platit dodávku 52 miliard krychlových metrů plynu ročně) a později požadovala splacení nahromaděných dluhů, jelikož Ukrajina od zahájení soudního řízení přestala platit za palivo.

Naftogaz naopak požaduje, aby bod „ber nebo plať“ byl prohlášen za neplatný (údajně se dostal do smlouvy pod nátlakem ruské strany), aby byla snížena smluvní cena plynu a kompenzovány nedodané objemy.

Poté, co Stockholmský arbitrážní soud přijal rozhodnutí ve prospěch ukrajinské strany, Gazprom byl dlužný Naftogazu 2,56 miliardy dolarů. Ale to je pouze začátek příběhu.

Třináctý plat

Nicméně brzy se situace kardinálně změnila: odvolací soud stockholmského okresu Svea, k němuž se Gazprom odvolal proti rozhodnutí arbitrážního soudu, pozastavil výkon rozhodnutí o vymáhání finančních prostředků ve prospěch ukrajinské společnosti. Soud okresu Svea musí také vyhlásit rozsudek v této věci. Gazpromu se podařilo dokázat to, co zpočátku znělo téměř fantasticky: podstatná část usnesení Stockholmského arbitrážního soudu nebyla napsána arbitry, ale jinými osobami. To je závažné procesní porušení.

Mimochodem, vedení Naftogazu to vůbec nepřivedlo do rozpaků: za „vítězství“ nad ruským plynovým monopolistou si Andrij Kobolev pro sebe a své kolegy vypsal prémii ve výši 20,7 milionů dolarů (zatímco ve většině kyjevských čtvrtí už třetí měsíc neteče teplá voda).

© Sputnik / Stringer Šéf Naftogazu obviňuje Německo, že nechává Ukrajinu bez plynového tranzitu

Je známo, že svou část prémie – řádově 207 milionů hřiven, si Kobolev okamžitě vyměnil za 800 tisíc dolarů a zaslal matce do USA. Mezitím Naftogaz zahájil rok 2019 s negativním finančním tokem a podle slov samotného Koboleva s „minimálními zůstatky finančních prostředků“.

Nyní je hlavním cílem vedení Naftogazu dostat z Gazpromu peníze na základě rozhodnutí Stockholmského arbitrážního soudu. Vzhledem k tomu, že Kobolev fakticky neuspěl v lednovém tripartitním jednání v Bruselu, jiná možnost, jak se vyhnout bankrotu, ukrajinskému monopolistovi nezbývá.

V této situaci anglický Vrchní soud v Londýně značně zamíchal karty Naftogazu. Pozastavením výkonu rozhodnutí Stockholmského arbitrážního soudu na území Anglie a Walesu Britové prakticky přiznali, že nebudou přijímat žádná rozhodnutí o aktivech Gazpromu, dokud odvolací soud okresu Svea nevynese svůj rozsudek. To znamená, že šancí zachránit Naftogaz pomocí ruských peněz je stále méně.

„Prohrál vše co se dalo“

Začátkem března ukrajinská vláda vyhlásila konkurz na nového ředitele Naftogazu. Bylo uvedeno, že smlouva s Kobolevem končí 23. března.

Top managerovi připomněli i fantasticky vysoký plat i prémie za fiktivní vítězství nad Gazpromem i prohru v programu na rozvoj vlastní těžby plynu na Ukrajině i „zaseklou“ privatizaci plynového dopravního systému, jehož perspektivy jsou stále mlhavější. Jak nedávno řekl ukrajinský ministr energetiky Ihor Nasalyk, „Kobolev prohrál vše, co se vůbec dalo prohrát“.

© Sputnik / Stringer Kdo bude likvidovat Naftogaz. Střet v kyjevských pracovnách

Skandální ředitel Naftogazu dostal šanci vyhnout se velkým problémům spojeným s volbami prezidenta na Ukrajině, především konfliktům s možnou novou vládou kvůli otázkám cen plynu pro obyvatelstvo a zajištění ruského tranzitu.

Kobolev však prohlásil, že vláda svou snahou najít za něho náhradu porušuje mezinárodní a ukrajinské zákony, a obrátil se se žádostí o pomoc k zahraničním patronům. Podle informací agentury 112.ua za jeho zachování ve funkci vystoupili velvyslanci zemí G7, kteří se z tohoto důvodu speciálně setkali s premiérem Volodymyrem Hrojsmanem. Na Ukrajině je velmi populární verze o tom, že jmenování Koboleva generálním ředitelem Naftogazu v roce 2014 lobboval americký byznysmen George Soros.

Nakonec se kabinet ministrů vzdal myšlenky nahradit Koboleva a prodloužil mu smlouvu o další rok. Samotný ředitel Naftogazu to nazval „kompromisem, který je znakem konstruktivního a efektivního dialogu“. Nicméně jeho vítězství v konfliktu s vládou může být Pyrrhovým vítězstvím.

Za prvé Hrojsman mu neodpustil ponížení a už se mstí: ve čtvrtek oficiálně požádal Koboleva, aby zvýšil těžbu plynu na 18 milionů krychlových metrů ročně a hlavně aby zajistil pokračování ruského tranzitu v roce 2020. Zdůraznil přitom, že „dosažení dohod v těchto otázkách je hlavní podmínkou k prodloužení smlouvy s Andrijem Kobolevem“.

Splnit první podmínku je možné – v minulém roce bylo na Ukrajině vytěženo 15,5 milionů kubíků plynu, takže jde pouze o zvýšení o 14 procent, ale problém ruského tranzitu je pro Koboleva neřešitelný. On tak dlouho sázel na soudní žaloby, že ztratil šance na normální dialog s Gazpromem. A poslední rozhodnutí anglického soudu znamená krach všech jeho nadějí.

To, že se Kobolevovi nepodaří dohodnout se s Ruskem, prakticky potvrdil generální ředitel Gazpromu Alexej Miller. Během pátečního setkání s ruským premiérem Dmitrijem Medveděvem a kandidátem na funkci ukrajinského prezidenta Jurijem Bojkem dal top manager jasně na vědomí, že Gazprom je ochoten pokračovat v tranzitu pouze na základě platné dohody. To pravděpodobně znamená, že dodávky přes Ukrajinu jsou možné pouze v tom případě, pokud ve smlouvě zůstane bod „ber nebo plať“, kvůli němuž se Naftogaz obrátil k mezinárodnímu arbitrážnímu soudu.