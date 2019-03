V Litvě nebyli ruští diplomaté puštěni k soudu o událostech z roku 1991, Rusové odsouzeni

V Litvě nebyli pracovníci ruského velvyslanectví puštěni na zasedání soudu o událostech z ledna 1991, Sputniku to oznámil tiskový mluvčí ruské diplomatické mise v zemi Alexandr Kudrjavcev. Při soudu byli odsouzeni bývalý ministr obrany SSSR Dmitrij Jazov a bývalý důstojník KGB Michail Golovatov.

„Chtěl přijet velvyslanec Alexandr Udalcov, ale také ho odmítli. Řekli, že nejsou místa,“ dodal.

Udalcov označil celou událost za nehoráznost, protože diplomaté nebyli puštěni na zasedání soudu, kde měl být vynesen rozsudek Rusům Juriji Melovi a Gennadiju Ivanovi.

Vilniuský soud uznal vinnými ve věci událostí z roku 1991 bývalého ministra obrany SSSR Dmitrije Jazova a bývalého důstojníka KGB Michaila Golovatova, oba byli v nepřítomnosti odsouzeni za zločiny proti lidskosti a vojenské zločiny. Jazov byl odsouzen na deset let a Golovatov na 12, oba se nacházejí v Rusku.

Korespondent agentury uvádí, že na zasedání nebyli puštěni ani novináři ruských médií: noviny Izvestia, RIA Novosti, První kanál a Pátý kanál. Důvody takového rozhodnutí nejsou zveřejněny.

Soud o událostech 13. ledna 1991

© AFP 2019 / Petras Malukas V Litvě vyznamenali partyzány, kteří bojovali proti sovětské armádě

Nejvyšší rada Litvy vyhlásila obnovení nezávislosti republiky v březnu 1990, ale orgány SSSR označily toto rozhodnutí za odporující ústavě a nezákonné. Na začátku příštího roku v Litvě proběhly nezákonné protestní akce a do země byli přesunuti bojovníci zvláštní jednotek.

V noci na 13. ledna konvoj sovětské obrněné techniky zamířil do centra Vilniusu, kde měl zajistit veřejný pořádek. Při střetu u televizního centra zemřelo 14 lidí, dalších 600 bylo zraněno.

V roce 2016 v Litvě začal soudní proces ve věci o událostech z 13. ledna. Jak tvrdí státní zastupitelství země, protestující, kteří zemřeli při nepokojích u vilniuské televizní věže v roce 1991, byli zabiti sovětskými vojáky. Žádné důkazy však obhajoba nepředložila.

Mezi obžalovanými byli dva Rusové: Jurij Mel, který byl zadržený v Litvě v roce 2014, a Gennadij Ivanov – bývalý voják. Obžaloba požadovala pro Mela 16 let vězení a pro Ivanova 12 let. Soud nakonec Mela odsoudil na sedm let a Ivanova na čtyři roky.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko V Státní dumě ohodnotili rozhodnutí Litvy o uvalení sankcí proti Rusku

Státní duma Ruska označila proces za politický, který není nijak spojen s ochranou práv a svobod.

V červenci loňského roku Vyšetřovací výbor RF zahájil vyšetřování litevských státních zástupců a soudců. Jsou obviněni, že na základě výsledků vyšetřování událostí ve Vilniusu obvinili nevinné ruské občany – vojáky, policisty a členy Komunistické strany.

Podle údajů Vyšetřovacího výboru RF v roce 1991 Litevská sovětská socialistická republika nebyla nezávislým státem a stále patřila do složení Sovětského svazu, vojska plnila svůj služební dluh a činila v souladu se zákony.