Velitel sjednocených sil Ukrajiny Sergej Najev si myslí, že ukrajinská armáda se na dnešní den již jen málo liší od armád zemí NATO. Co se týče bojových zkušeností, tak je dokonce předčila.

„Ukrajinská armáda se dnes jen málo liší od armád zemí NATO, a podle bojových zkušeností je v některých věcech dokonce napřed. Ale pro vstup do NATO je potřeba projít jistou cestu… Myslím si, že datum vstupu Ukrajiny do NATO od nás není tak vzdálené,“ řekl Najev pro Golos Ukrajiny.

Nejvyšší rada Ukrajiny v prosinci roku 2014 vnesla změny do dvou zákonů, aby se vzdala vněblokového statusu svého státu. V červnu roku 2016 byla přijata rozhodnutí, které směřují na vstup do NATO. Ukrajina zavádí reformy do své armády, aby odpovídaly standardům NATO pro vstup.

Bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen dříve prohlásil, že pro vstup Ukrajiny do NATO je potřeba dosáhnout řady kritérií. Na jejich realizaci bude potřeba velké množství času. Experti si myslí, že Kyjev nedokáže vstoupit do NATO dříve než za 20 let.