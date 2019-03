Vesmírný dravec – nový projekt ruských vědců pro úklid oběžných drah Země

Podle projektu aparát (Sběrač vesmírného odpadu, SVO) bude schopen pomocí speciální sítě sbírat vyřazené malé družice, úlomky vesmírných aparátů a jiný odpad, po jeho zpracování vznikne palivo, aby mohl pokračovat v práci na vyšších běžných dráhách.

Předpokládá se, že svou práci SVO začne na běžné dráze 400 km, což dovolí maximálně zmenšit náklady na jeho vynesení, protože pro takovou oběžnou dráhu není nutný dodatečný startovací blok, uvádí Roskosmos. Cílové nejznečištěnější oběžné dráhy je ve výšce 800-1500 km.

Autorka projektu, inženýrka a badatelka RVS Marija Barkovová řekla, že rozpracování vesmírného odpadu do fluidizovaného paliva je zásadním rozdílem projektu SVO od existujících analogických projektů. Tato technologie podle ní by měla zajistit bezodpadovou likvidaci odpadu a maximální dobu provozu aparátu, rovněž minimalizovat náklady na odpálení aparátu na oběžnou dráhu.

„Fakticky náš aparát se bude chovat jako dravec, který bude lovit odpad, aby získal dodatečnou energii,“ řekla Barkovová.

Roskosmos uvádí, že SVO bude vybaven dvěma titanovými sítěmi, které pomocí systému lan budou sbírat odpad a pak se stáčet a stlačovat ho do dvouhřídelového drtiče. Následně odpad bude postupovat do bubnovo-kulového mlýnu, kde se má zpracovat do stavu jemného prášku.

Vyrábění paliva se má uskutečnit následujícím způsobem: regenerátor vody SVO pracující podle Sabatierove reakce prostřednictvím membránovo-elektrodového bloku bude vyrábět oxidační činidlo – kyslík a pohonnou látku – vodík. Tyto dvě látky se budou mísit s práškem z vesmírného odpadu a používat jako palivo pro palubní motor. Ten se bude pravidelně aktivovat, aby po vyklizení oběžných drah aparát vyvedl až na dráhu pochování samotného aparátu. Po jednom cyklu (zachycení – rozmělnění – rozpracování) bude schopen zužitkovat 500 kg odpadu.

Projekt předpokládá, že SVO bude hledat odpad v robotickém stavu a používat pro tuto práci ruské a mezinárodní katalogy vesmírných objektů. Pro zachycený fragmentů je na palubě aparátu naplánováno namontovaní manévrovacích motorů. Podle kalkulací bude SVO vážit kolem 2,5 tuny.