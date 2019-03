Půl miliardy eur na integraci Romů přineslo 0% výsledek

„Bulharsko má několik dokumentů, podle kterých by údajně mělo provádět státní politiku. Je to Národní strategie Bulharské republiky pro integraci Romů v období 2012-2020 a Národní akční plán pro její realizaci v období 2015–2020. Pokud si je člověk pečlivě přečte, jejich účelem není ani tak integrovat romskou populaci do větší části obyvatel země a vštípit jim obvyklé dovednosti v oblasti vzdělávání, pracovních dovedností atd., ale hlavně udělat bulharskou společnost schopnou tolerovat to, co ve skutečnosti dělají naši spoluobčané, kteří jsou romského původu,“ prohlásil Karakačanov.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn OECD podmínila další hospodářský růst Slovenska integrací Romů

Podle slov politika bylo cílem všech programů zaměřených na integraci pouhé využití získaných prostředků.

„Výsledky těchto programů jsou zřejmé a to ukazuje, že ve skutečnosti se neudělalo nic zvláštního,“ podotkl místopředseda vlády.

„K dnešnímu dni to, co jsme byli schopni shromáždit, je asi jedna miliarda levů (asi půl miliardy eur - red.), ale výsledek je nula levů,“ uzavřel Karakačanov.

Podle údajů Národního statistického institutu Bulharska, při sčítání lidu v roce 2011, 6 611 513 lidí deklarovalo svou etnickou příslušnost, z nichž 320 761 se označilo za Romy. Podle údajů z 31. prosince 2017 měla země 7 050 034 obyvatel.