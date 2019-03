Vojenský institut námořnictva USA zveřejnil scénář vojenského konfliktu s Tureckem

Vztahy mezi USA a Tureckem se v poslední době zhoršují. Děje se to hlavně kvůli sporu těchto dvou spojenců NATO ohledně nákupu Ankary ruských protiletadlových systémů S-400, které, jak prohlašují v USA, ohrožují dodávky letounů F-35 do Turecka.

Americký vojenský institut námořnictva, který je jedním z největších profesionálních vojenských asociací v USA, kde pracuje hodně bývalých vojenských velitelů, v třetím vydání knihy „Fleet Tactics and Naval Operations“ (česky „Taktika flotily a mořské operace“) zveřejnil údajný scénář konfrontace mezi americkou a tureckou flotilou. Kniha byla zveřejněna 15. června 2018 a přitáhla pozornost tureckého listu Yeni Safak, který zveřejnil krátký obsah vymyšleného konfliktu.

Yeni Şafak: Amerika Denizcilik Enstitüsü'nün yayınladığı kitapta 6. Filo Türk donanmasına saldırıyorhttps://t.co/dEZm6jRzZg pic.twitter.com/6KnOm2zFmP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 29 марта 2019 г.

​V knize je popsáno, jak turecká flotila potopila řecké lodě, které vezou balistické rakety na jih Kypru, a tak začíná vojenský konflikt mezi zeměmi. Podle vymyšleného scénáře Turecko bude útočit na ostrovy Lémnos, Lesbos, Chios, Samos, Kós v Egejském moři. Dvě země, které se účastní konfliktu, jsou označeny za zapřisáhlé nepřátele.

Dále, podle autorů scénáře, 6. americká flotila zasáhne do konfliktu ve snaze ho zastavit, bude podporovat řecká vojska a bojovat proti Turecku.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Zeman označil Turecko za faktického spojence Islámského státu

Pak ve scénáři autoři mluví o tom, jak se vojenská loď Harry Truman a místní americké vojenské lodě připravují ke konfrontaci, zatímco americká armáda, která je umístěna na ostrovech Chios a Amorgos, se zaměří na turecká města Ayvalık, Izmir, Cesme, Kusadasi, and Bodrum, aby na ně zaútočila. Zároveň se očekává, že americká flotila bude zapojena do boje s tureckým námořnictvem na severu od Kréty.

Na začátku knihy je poznamenáno, že scénář a popsané události jsou vymyšlené a odráží osobní názor autorů, ale turecký list poukazuje na to, že ti, kteří se podíleli na této knize, stejně jako šéf vojenského institutu námořnictva USA, jsou všichni bývalí američtí vojáci. Novináři tureckého listu předpokládají, že tento fakt nutí pochybovat o „vymyšlenosti“ popsaných události a také se nutí zamyslet nad tím, že kniha naznačuje možný postoj USA v případě vzniku skutečného konfliktu mezi Aténami a Ankarou.

Zmíněný předpokládaný konflikt poukazuje na stálé napětí mezi Řeckem a Tureckem v Egejském moři, které bylo vyvoláno sporem o status Kypru, který je rozdělený od roku 1974, když Turecko vtrhlo do severní části ostrovního státu. Toto napětí způsobilo několik mořských incidentů poblíž Kypru a dalších sporných ostrovů s účastí řeckých a tureckých vojenských lodí.

Vztahy mezi USA a Tureckem se v poslední době zhoršily kvůli podepsání Ankarou dohody o nákupu ruských systému protivzdušné obrany S-400. Washington je znepokojen tím, že radary ruských systémů zjistí, jak je možné zachytit moderní neviditelný stíhací letoun F-35, který by měl být dodán do Turecka. Od té doby USA vyhrožují, že zastaví dodávky do Turecka, pokud se turecká vláda nevzdá dohody o S-400. Ankara několikrát tuto žádost americké vlády odmítla, ale stejně trvá na včasné dodávce F-35.