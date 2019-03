Urážky, lži a štvanice – Spiegel uvedl, co lze očekávat od nové kampaně Trumpa

Pár dní poté, co zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller částečně „zprostil obvinění“ amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně ruské kauzy, odjel šéf Bílého domu do Michiganu, kde vystoupil se svým prvním projevem v nové volební kampani. Podle německého deníku Der Spiegel však tento jeho projev ukazuje, co od něj mohou Američané v příštím roce a půl očekávat.

Jen několik dní poté, co bylo ukončeno vyšetřování vazeb prezidenta USA na Rusko, promluvil Donald Trump v Michiganu.

„Jeho divoký projev je předzvěstí toho, co hrozí v jeho příští volební kampani: urážky, lži a štvanice,“ píše německý časopis Der Spiegel.

© REUTERS / Brendan McDermid Náměstek ministra zahraničí RF: Trump nezná základní dokumenty NATO

V Michiganu se konal Trumpův poslední předvolební projev v kampani v roce 2016. A nyní zde americký lídr opět vystoupil, tentokrát však se svým prvním projevem v rámci nové kampaně. Novinář daného deníku píše, že Trump začal svůj „triumfální pochod“ jen pár dní po ukončení vyšetřování, zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera . V projevu, který trval 82 minut, přeměnil americký prezident částečné ospravedlnění ze strany Muellera na zbraň proti demokratům, médiím a všem, kteří ho nepodporují.

Podle autora daného článku to poukazuje na to, co Američany čeká v dalších 19 měsících před prezidentskými volbami, které mají v USA proběhnout dne 3. listopadu 2020. Podle něj jde o „demagogii, vztek, výsměch, urážky, hrozby a tolik lží, že je jednoho přestanete počítat“.

Demokraty Donald Trump označil za „stranu radikalismu, odporu a pomsty“, která touží „vyrvat děti z lůn svých matek“. Na konci projevu se Trump pochválil, že má „lepší vzdělání než oni“, ale také uvedl, že je chytřejší, navštěvoval lepší školy, má lepší dům a byt. Vlastně všechno, co má, je lepší než to, co mají oni. Zdůraznil, že to on je prezident, nikoli oni. „Další čtyři roky!“ hlásal jásající dav. A tak bude podle Der Spiegelu pro Ameriku vypadat rok 2020.