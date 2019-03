Nová čínská zbraň nahání USA hrůzu

Portál uvádí, že civilní loď s podobným vybavením, která kotví v americkém přístavu, bude představovat závažnou bezpečnostní hrozbu pro strategické objekty USA. The Washington Beacon se domnívá, že se podobné zbraně mohou ukrývat na mnoha základnách, které Čína zřizuje po celé zemi, a že mohou být prodávány nepřátelům USA.

„Rozmístění raket v kontejnerech poskytuje Číně, Rusku a jejich partnerům-odpadlíkům nové možnosti přímého nebo nepřímého útoku na Spojené státy a jejich spojence,“ uvedl odborník Mezinárodního střediska pro hodnocení a strategii (USA) Rick Fisher.

Podle odborníka mohou být čínská raketová odpalovací zařízení potenciálně skladována v blízkosti přístavu v Seattlu a čekat na odpálení bojových hlavic s elektromagnetickou zbraní na základnu (Tichomořského loďstva Námořnictva USA, pozn. red.) Kitsap.

Použití podobných raket by podle Fishera mohlo vyřadit z provozu elektroniku atomových ponorek s jadernými raketami Trident. To by mohlo následně vyvolat paniku ve Washingtonu, který by v tomto případě nevěděl, komu má zasadit odvetný úder.

Portál píše, že nadějná zbraň, která se v současné době již testuje, je zdokonalenou verzí čínské protilodní rakety YJ-18C. Uvádí se také, že základem čínského projektu je ruský kontejnerový komplex raketových zbraní Club-K.

V lednu The Washington Free Beacon oznámil, že několik zemí, především Čína, Rusko, Severní Korea a Írán, vytváří mohutné elektromagnetické superbomby, které budou schopné vyřadit z provozu elektronické systémy potenciálního nepřítele.