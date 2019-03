Hlavním cílem FBI teď místo teroristů budou ruští hackeři a čínští špioni

Od této chvíle budou tisíce zaměstnanců FBI přeorientovány z boje proti terorismu na boj proti kybernetickým útokům. Takové rozhodnutí bylo přijato z důvodu, že vzrostl počet kybernetických útoků financovaných nepřáteli USA. Informovaly o tom noviny The Wall Street Journal..

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zahájil největší transformaci daného oddělení od roku 2001, když spustil program rekvalifikace tisíce zvláštních agentů a přeorientoval je na boj proti kybernetické kriminalitě.

Důvodem pro takový krok se stal „rostoucí počet kybernetických útoků sponzorovaných zahraničními odpůrci obchodních a národních zájmů USA , včetně ruského zasahování do voleb a krádeží v amerických firmách v kyberprostoru ze strany Číny

„Budoucnost v kyberprostoru je budoucnost organizace a budoucnost světa. Musíme přemýšlet o tom, jak přemýšlíme o kyberprostoru – ať už jde o samostatný útok komerčního charakteru nebo o útok na národní úrovni,“ uvedla v rozhovoru mluvčí FBI Amy Hess.

V současnosti americké orgány činné v trestním řízení podnikají kroky proti méně než 1 % kybernetických útoků. Vyplývá to z dat think-tanku Third Way ve Washingtonu. Vyšetřovatelé mají tendenci soustředit se pouze na nejzávažnější kybernetické hrozby, jako jsou útoky na národní úrovni nebo složité nadnárodní trestné činy spáchané v kyberprostoru.

V polovině března noviny informovaly o masivním kybernetickém útoku čínských hackerů, který se dotkl nejméně 27 univerzit ve Spojených státech, Kanadě a v jihovýchodní Asii. Útoky začaly již v dubnu roku 2017. Jejich cílem bylo ukrást data o technologiích, které umožňují vypuštění bezpilotních letadel z ponorek, stejně jako ukrást informace o programu Pentagonu, který nese kódové označení Sea Dragon.

Začátkem tohoto měsíce se objevily informace o kybernetických útocích KLDR na americké banky. V důsledku jednoho z těchto útoků dokázali útočníci získat přístup do mezibankovního komunikačního systému a požádat Federální rezervní banku v New Yorku, aby převedla prostředky na účty kontrolované občany Severní Koreje.