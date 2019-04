Zakladatel Facebooku Zuckerberg se vyslovil pro státní regulaci internetu

„Každý den přijímáme rozhodnutí o tom, která prohlášení jsou škodlivá, co je politická reklama a jak zabránit chytrým kybernetickým útokům. To vše má význam pro bezpečnost naší společnosti. Avšak kdybychom začínali od píky, nežádali bychom, aby jednotlivé společnosti řešily tyhle otázky samostatně. Mám za to, že potřebujeme aktivní úlohu vlády a regulujících orgánů,“ poznamenal.

Budou-li podle Zuckerberga obnovena pravidla pro internet, dá se zachovat to nejlepší, co má: svobodu projevu pro lidi a svobodu vytvoření nového pro podnikatele. Společnost bude přitom uhájena před vážnějšími škodami.

„Regulátor může stanovit základní orientační body toho, co je zakázáno, a požádat společnosti, aby vytvořily systémy, jež umožní omezit škodlivý obsah na minimum,“ píše zakladatel Facebooku.

„Myslím, že Facebook je zodpovědný za poskytnutí pomoci v těchto otázkách, velmi čekám na možnost jejich projednání se zákonodárci celého světa. Vyvinuli jsme pokrokové systémy pro objevení škodlivého obsahu, pro odvrácení zásahů do voleb a také pro to, aby reklama byla průhlednější. Lidé ale nemohou spoléhat na to, že jednotlivé společnosti vyřeší tyto problémy samostatně. Potřebujeme debaty o tom, co si jako společnost přejeme a jak nám může pomoci regulování,“ zdůraznil Zuckerberg.