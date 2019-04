USA ukončily nacvičení rychlého nasazení systému THAAD v Izraeli

Jeden z nejdokonalejších systémů protivzdušné obrany ve výzbroji USA měli v Izraeli téměř měsíc a nacvičili různé scénáře, včetně integrace do vlastní protiraketové obrany hlavního blízkovýchodního spojence USA.

„Včera 31. března 2019 ukončilo Evropské velení USA (EUCOM) první v dějinách rychlé nasazení systému protiraketové obrany THAAD v Izraeli,“ praví se ve zprávě.

Na dobu cvičení se v Izraeli nacházelo přes 250 amerických vojenských příslušníků, sdělila armáda.

Velitel izraelské protivzdušné obrany Ran Kochav informoval, že THAAD byl integrován do protiraketové obrany Izraele jako ekvivalent domácího systému Chec (Střela), jehož nejdokonalejší modifikace dokážou zachytit cíl za hranicemi zemské atmosféry.

„Skvělá práce vynikajících vojáků sil protivzdušné a protiraketové obrany americké armády. Ministerstvo obrany jim rozkázalo, aby v co nejkratším termínu nasadili systém THAAD ve vzdálenosti několika tisíc kilometrů, na jiném konci Zeměkoule, a pak ho integrovali do jedné z nejsložitějších architektur protivzdušné obrany na světě. Zvládli to výborně,“ řekl náměstek velitele EUCOM Andrew Rohling.

Vojáci zdůraznili, že cvičení nemělo vztah k žádným konkrétním běžným událostem.