Žena podezřelá z vraždy nevlastního bratra Kim Čong-una bude nejspíš v květnu propuštěna

Vietnamská občanka Doan Thi Huong, která je podezřelá z vraždy nevlastního bratra severokorejského vůdce Kim Čong-una, by mohla být v květnu propuštěna. Informovala o tom agentura DPA.

V pondělí soud Doan Thi Huong odsoudil ke třem rokům a čtyřem měsícům vězení. Žena však nebyla obviněna z vraždy, ale ze způsobení zranění. Tím se Vietnamka vyhnula trestu smrti oběšením. Takový trest totiž následuje v Malajsii za vraždu.

Malajské zákony přitom umožňují odpuštění části trestu, proto byl i pobyt Doan Thi Huong ve vězení zkrácen až o třetinu. Agentura DAP uvedla, že trest byl obviněné snížen v souvislosti s jejím vzorným chováním.

Podle jejího právníka by obviněná mohla být propuštěna již v prvním květnovém týdnu, a to kvůli tomu, že soudce rozhodl, že by se jí trest měl počítat již od jejího prvního uvěznění v únoru roku 2017.

Soudní proces začal již v roce 2017, kdy Vietnamka spolu s další ženou z Indonésie, Siti Aisyahovou, zaútočily na Kim Čong-nama na letišti v Kuala Lumpur. Použily tehdy nervově-paralytickou látku. Druhá žena byla propuštěna již v březnu. Obě obviněné ženy však vraždu popírají a tvrdí, že se staly oběťmi severokorejských agentů.

Kim Čong-nam byl nevlastním bratrem současného vůdce KLDR Kim Čong-una a nejstarším synem jejich společného otce, bývalého vůdce Kim Čong-ila. Kim Čong-nam žil mnoho let v dobrovolném exilu v Macau a byl velmi kritický vůči severokorejskému režimu a i samotnému Kim Čong-unovi.

Jižní Korea krátce po incidentu obvinila KLDR z toho, že útok na Kim Čong-nama nařídila. Pchjongjang však takové obvinění popřel.