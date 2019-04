NATO vyčlení peníze na vytvoření vojenské infrastruktury USA v Polsku

NATO investuje více než čtvrt miliardy dolarů do výstavby infrastruktury ke skladování amerických zbraní v Polsku, sdělil v pondělí novinářům generální tajemník Jens Stoltenberg.

„NATO přijalo rozhodnutí o nových podstatných investicích do vojenské infrastruktury. Investujeme více než 260 milionů dolarů do projektu na podporu amerických vojsk ve středním Polsku. To umožní financovat skladování a technickou obsluhu dříve instalované vojenské techniky, což urychlí posilování v Evropě,“ prohlásil.

Podle jeho slov jsou tyto plány součástí společného úsilí, ve výši 2,3 miliardy dolarů, v oblasti financování projektů vojenské mobility ze strany NATO během posledních čtyř let.