Výstavba plynovodu Severní proud 2 je z 37 % hotová

„V současné době je na dně Baltského moře položeno 915 km plynovodu Severní proud 2, tedy asi 37 % celkové délky daného potrubí,“ píše se ve zprávě společnosti.

Společnost také zdůraznila, že pokládka mořské části plynovodu Severní proud 2 je realizována přesně v souladu s předem daným harmonogramem.

Dne 27. března společnost Naftogaz uvedla, že Dánsko odmítlo odsouhlasit trasu plynovodu. Později však ve společnosti Nord Stream 2 AG prohlásili, že Dánsko neodmítlo ani jednu ze dvou žádostí společnosti týkající se získání povolení na výstavbu plynovodu.

Postoj Dánska v dané věci okomentoval v jednom z rozhovorů také odborník a předseda Ruského plynárenského svazu Sergej Čižov.

„Je samozřejmě velmi těžké to posoudit, protože na Dánsko bude nyní tlačit mnoho různých sil. Na jedné straně to budou Evropané, kteří výstavbu zásadně podporují, a na druhé straně to bude Amerika a země východní Evropy, které tento krok kategoricky nepodporují,“ řekl.

Podle jeho názoru však Dánsko s přihlédnutím ke všem připomínkám nakonec poskytne svůj souhlas k tomu, aby mohl plynovod procházet teritoriálními vodami dané země.

Projekt Severní proud 2 předpokládá výstavbu dvou potrubí plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Plynovod by měl být položen do konce letošního roku.