USA potvrdily, že kvůli S-400 mohou ukončit program F-35 s Tureckem

Pentagon potvrzuje, že zcela může ukončit program společného vytvoření letounu F-35 s Tureckem, pokud to koupí ruské systémy protivzdušné obrany S-400, Sputniku to oznámil dočasný tiskový mluvčí Pentagonu Charlie Summers.

„Spojené státy jasně uváděly, že turecký nákup S-400 je nepřijatelný. Ministerstvo obrany USA začalo podnikat kroky, které jsou potřebné pro zajištění nutného plánování a stability dodávek F-35. Vyvíjíme druhotné zdroje pro dodávky dílů, které jsou vyráběny v Turecku,“ uvedl.

Summers dále uvádí, že USA poskytují potřebné kroky, ale ví, že dialog je v této otázce důležitý a bude pokračovat.

„Opravdu litujeme této situace, do které jsme se dostali spoluprací s Tureckem ohledně F-35 , ministerstvo obrany podniká kroky, aby byly ochráněny společné investice do kriticky důležitých technologií. Náš dialog je v této otázce důležitý a bude pokračovat,“ ujistil americký politik.

Podle mluvčího je ale účast Turecka v programu F-35 ohrožena, dokud tento stát neodmíte dodávky ruských S-400.

„Ale dokud Turecko neodmítne dodávky S-400, USA ukončily dodávky a činnost spojenou s poskytnutím Turecku operativního potenciálu F-35. Pokud Turecko získá S-400, její pokračování v programu F-35 bude ohroženo,“ uvedl na závěr zástupce Pentagonu.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Erdogan odmítl spojení nákupu systémů S-400 s bezpečností NATO

Vztahy mezi USA a Tureckem se v poslední době zhoršily kvůli podepsání Ankarou dohody o nákupu ruských systému protivzdušné obrany S-400. Washington je znepokojen tím, že radary ruských systémů zjistí, jak je možné zachytit moderní neviditelný stíhací letoun F-35, který by měl být dodán do Turecka. Od té doby USA vyhrožují, že zastaví dodávky do Turecka, pokud se turecká vláda nevzdá dohody o S-400. Ankara několikrát tuto žádost americké vlády odmítla, ale stejně trvá na včasné dodávce F-35.

Dohody o dodávkách Ankaře čtyř divizí S-400 bylo dosaženo v září 2017. Hodnota kontraktu činí 2,5 miliardy USD, polovina této částky bude ale hrazena ruským úvěrem.