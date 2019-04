Maduro promluvil o pokusu o „elektrický převrat“ ve Venezuele. Co prezident podnikne?

K rozsáhlým výpadkům elektřiny po celé zemi došlo koncem minulého týdne, úřady oznámily další útoky na energetické objekty.

„Nyní naplno probíhá realizace státního elektrického převratu, aby země zůstala bez elektřiny, a tedy i lid bez vody, aby byl lid zklamán a začalo násilí. Dělají to malé skupiny organizátorů nepokojů. Vytvářejí hroznou situaci, my jim to nedovolíme, budeme i nadále postupovat mírovou cestou,“ prohlásil Maduro v televizním prohlášení, které vysílal portál Periscope.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais USA varují Rusko o možných sankcích v souvislosti se situací ve Venezuele

Prezident Maduro oznámil, že schválil měsíční plán obnovení systémů zásobování země elektřinou, který předpokládá regulování zatížení energetických sítí.

Venezuelský prezident dnes také oznámil, že se obnovuje ministerstvo vědy a technologií jakožto samostatný rezort, bude ho řídit Freddy Claret Brito Maestre.

„Rozhodl jsem se obnovit ministerstvo vědy a technologií, které bylo administrativně spojeno s ministerstvem vzdělání, vědy a technologií,“ řekl prezident v prohlášení k národu, který vysílaly venezuelské televizní stanice v přímém přenosu.

Nová jmenování mají zajistit společnou práci v rámci celonárodního štábu elektrické energie, jehož úkolem je likvidace následků výpadků elektřiny.

Za poslední měsíc došlo ve Venezuele k problémům s elektřinou již třikrát. K největší poruše došlo v noci na 8. března, když bez proudu zůstalo 21 států Venezuely. Nicolás Maduro to označil za „elektrickou válku“ ze strany USA. Úředníci obvinili opozici z útoku na elektrárny s koktejly Molotova.