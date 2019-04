Welt: Konrad Adenauer se opět postavil do cesty německé vládě

Kvůli poruše kola podvozku letadla Konrad Adenauer ministr zahraničních věcí SRN Heiko Maas přijel pozdě na zasedání ve štábu OSN a podle zákona schválnosti právě ve chvíli, kdy má Berlín převzít předsednictví v Radě bezpečnosti, uvádí německý televizní kanál.

Letadlo se několik měsíců nacházelo v generální opravě.

A to vše proto, že v listopadu minulého roku německá kancléřka Angela Merkelová musela přerušit svůj let do Buenos Aires na summit Velké dvacítky kvůli problémům se systémem radiokomunikace na palubě.