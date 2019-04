Bylo objeveno další nebezpečí alkoholu pro děti a dospívající

Je to uvedeno ve vědeckém článku uveřejněném v časopise eNeuro.

© Sputnik / Yury Strelets Vědci přišli na to, jak vyléčit alkoholismus bez drog

Podle slov Christophera Kroenkeho, jednoho z autorů prací, se to podařilo dokázat během provádění experimentů se 72 primáty makak rhesus (Macaca mulatta). Zvířata byla ve věku od tří do pěti let, což odpovídá období dospívání dětí. Vědci je rozdělili na skupiny, z nichž jedna pila půl roku pouze vodu a druhá pila alkoholický roztok.

Pomocí magnetické rezonance (MRI) se vědcům podařilo zjistit, že konzumace alkoholu značně snížila tempo zvětšování mozku a způsobila mnoho problémů v jeho vývoji. Každý gram vypitého alkoholu snižoval roční objem přírůstu nervové tkáně přibližně o 0,25 centimetru krychlového. Přerušení konzumace alkoholu mělo za následek návrat rychlosti růstu mozku do normy.

Ještě předtím v březnu vědci z Bostonského lékařského centra ve státě Massachusetts informovali o tom, že pokud lidé starší 50 let vypijí denně skleničku vína, přináší jim to užitek.