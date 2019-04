Stoltenberg: Pokud chtějí Švédové zaručenou ochranu, musí vstoupit do NATO

Ve čtvrtek slaví NATO své 70. výročí a v interview pro švédská média bývalý premiér Norska Jens Stoltenberg sdělil, že Stockholm je možné rychle přijmout do aliance, pokud to budou chtít sami Švédové.

„Velice dobře chápu, že jako generální tajemník NATO a zvláště jako norský generální tajemník nemohu Švédům dávat rady, jestli mají vstupovat do NATO nebo ne. Jsem však přesvědčen, že ze Švédska tam budou mít radost a rychle ho přijmou jako plnoprávného člena,“ řekl Stoltenberg.

© AFP 2019 / ALEXANDER DROZDOV / INTERPRESS Cizinci pronikli na vojenskou základnu ve Švédsku a doplatili na to

Podle jeho slov je Švédsko v současné chvíli cenným partnerem NATO, ale za současných okolností to nestačí k tomu, aby se NATO zastalo Švédska v případě vojenské agrese.

„Švédsko může kdykoliv přijít do NATO a požádat o konzultaci. Švédsko si může kdykoliv sednout k jednacímu stolu a projednat se členy NATO nějakou krizi. Ale automatické záruky ochrany, které jsou základem NATO, se vztahují pouze na členy bloku,“ zdůraznil generální tajemník.

Kromě toho vzhledem k tomu, že je Švédsko pouze partnerem NATO, nikdo od něj nepožaduje, aby zvýšilo své výdaje na obranu na úroveň 2 % HDP, což je laťka, o niž usiluje vojenský blok.

„Jsme politici a já chápu, jak je to složité investovat do obrany. Politici za všechny politické strany většinou dávají přednost financování do zdravotnictví, vzdělání, škol a infrastruktury před financováním do obrany. Proto Švédsko, Norsko a také většina evropských zemí značně snížily své obranné rozpočty po skončení studené války. Dnes však napětí znovu roste,“ uzavřel Stoltenberg.