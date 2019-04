V OSN uvedli, jak se změní počet obyvatel Země do roku 2050

V letošním roce počet obyvatel Země dosáhl 7,7 miliard lidí a průměrná délka života 72,3 let. V budoucnu čísla budou i nadále růst, uvádí se v dokladu OSN. Jak se za třicet let změní počet obyvatel na Zemi?

„V roce 2019 dosáhl počet obyvatel na světě 7,7 miliardy. Číslo stále roste, i když jeho tempo růstu klesá. Očekává se, že v roce 2050 bude i nadále růst a dosáhne 9,7 miliardy lidí. Do konce století by se podle odhadů měla světová populace rozrůst na 11 miliard,“ píše se ve zprávě.

Uvádí se také, že populace se stává „starší, mobilnější a koncentrovanější v prostoru než kdykoliv jindy“ v historii. Další nárůst počtu obyvatel může vést ke snížení a nedostatku přírodních zdrojů a rostoucímu zatížení ekosystému planety.

Podle zprávy se počet obyvatel ve městech může zvýšit z 56 % v roce 2019 na 68 % do roku 2050. Průměrná délka života v roce 2019 je 72,3 let, přičemž se očekává, že do roku 2030 by toto číslo mohlo být 74,3.

Sputnik doporučuje ke čtení: Hra na Boha? Umělá neuronová síť dokáže velmi přesně předpovědět smrt člověka.