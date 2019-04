„To je náš konec.“ Američtí farmáři už nemají co prodávat

Poslední šance

Agrární sektor USA prožívá největší pokles za třicet let. V minulém roce pouze ve státech Středozápadu podalo žádost o konkurzní řízení 84 farem. To je maximum od roku 2007.

Hlavní příčinou všeobecné zkázy je nejhlubší dluhová jáma od doby agrární krize v 80. letech, která zasáhla většinu farmářů. Mnozí pracují se ztrátou a nemají šanci zaplatit dluhy v této sezóně. Pouze někteří se někdy dostávají na nulu nebo dosahují nepatrného zisku.

© Sputnik / Igor Onuchin Ozvěna války. Trump donutil americké zemědělce ničit úrodu

Na trhu jsou již dávno vidět znaky nadvýroby, která nedovolí farmářům zvyšovat ceny produkce.

Trumpem rozpoutaná obchodní válka s Čínou prudce vyostřila situaci. Následkem omezujících odvetných cel zavedených Pekingem na zemědělskou produkci byli poškozeni především pěstitelé sóji a kukuřice, kteří celá desetiletí odesílali úrodu na čínský trh. Prakticky byly zastaveny dodávky sóji.

Zemědělci se zatajeným dechem sledovali jednání s Čínou, během něhož se rýsovalo křehké příměří.

Dluhy zemědělců dosáhly 409 miliard dolarů – zvýšily se za rok o 24 miliard, sdělil kongresu ministr zemědělství Sonny Perdue.

V očekávání nové obchodní smlouvy farmáři naplnili loňskou úrodou sklady. A prakticky vše skončilo pod vodou, když se v březnu mohutné řeky Mississippi, Tennessee a Missouri vylily z břehů a začaly největší záplavy za celou historii země.

Мiliardy pod vodou

Jarní záplavy způsobené táním rekordního množství sněhu ve spojení se silnými lijáky zasáhly celé takzvané obilné pásmo USA – od Nebrasky až po Iowu.

© AFP 2019 / Janek Skarzynski Gazeta Wyborcza: Polské zemědělce trápí bohatá úroda jablek

Proudy vody zničily statisíce skladů s úrodou.

V Iowě, Nebrasce a Jižní Dakotě činí celková škoda způsobená zemědělskými ztrátami a úhynem skotu tři miliardy dolarů.

Podle hodnocení Archer-Daniels-Midland, jedné z největších společností obchodujících s obilím na světě, záplavy připraví USA o 50-60 milionů dolarů provozního zisku v prvním čtvrtletí.

Konečný úder

Jak uvádí NYT, živelná pohroma může definitivně dorazit farmy, které i tak prožívají nejhorší dobu za třicet let. Je to komplikováno i tím, že potopa, která spláchla úrodu a zásoby, značně poškodila infrastrukturu – vesnické cesty, mosty, železnice.

Zemědělství tak ztratilo možnost dodávat produkci z farem do zpracovatelských závodů a konečným spotřebitelům. Stejně jako získávat osivo a krmivo pro zvířata.

„Je to nejspíš náš konec,“ řekl The New York Times Anthony Ruzhichka, majitel jedné z rodinných farem ve státě Nebraska. ,,Finančně to prostě nepřežijeme.”

Neprodat, ale zničit

© Sputnik / Igor Zarembo Rekordní úroda pšenice v Rusku ohrožuje americké zemědělce

Podle výpočtů farmářů Iowy záplavy zničily až 80 procent úrody. Tuny neprodaného obilí zůstávají v zatopených skladech. Odborníci už prohlásili: ani nemá cenu se snažit prodat kukuřici a další zaplavené obiloviny, které ztratily prodejní vzhled.

Američtí úředníci slíbili, že zpřísní kontroly veškeré zemědělské produkce, aby vyloučili, že se na trh dostane zkažené obilí nebezpečné pro zdraví spotřebitelů (kromě jiného i proto, že následkem záplav se vylily z břehů odtokové nádrže drenážních vod z polí, znečištěné chemikáliemi, a z početných farem).

Farmáři upozorňují úřady, že budou bezpodmínečně potřebovat finanční pomoc z federálního rozpočtu. Ale i pokud ji dostanou, úplná obnova zemědělské výroby bude trvat roky.