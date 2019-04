Média zjistila nové plány Evropské unie ohledně brexitu

Evropská unie chce premiérce Velké Británie Therese Mayové navrhnout dlouhodobé odložení data brexitu. 3. dubna o tom informují noviny Financial Times.

Podle informací varianty, které Brusel projednává, předpokládají přesunutí vystoupení Velké Británie z EU na leden nebo duben 2020. Přitom Londýn bude muset dodržovat přísné podmínky.

V červnu 2016 proběhlo referendum, při kterém většina Britů hlasovala za vystoupení království z Evropské unie. Dohoda o brexitu měla vstoupit v platnost 30. března 2019 po schválení britských poslanců. Dokument ale dosud nebyl schválen.

22. března státy EU schválily odložení brexitu do 22. května, i když Mayová žádala o přeložení do 30. června. Pro potvrzení odložení britští poslanci měli podpořit dohodu Mayové s Bruselem, k čemuž nedošlo. Nyní Londýn musí do 12. dubna předložit alternativní plán, nebo EU opustit bez dohody.

V Evropské komisi jsou znepokojeni nastalou situací a připravili „krutý“ scénář brexitu. Sami Britové chtějí opakování referenda. K 24. březnu petici o zrušení brexitu podepsalo přes pět milionů lidí.