ZDF: Trump mění NATO v „alianci patolízalů“

Pán Bílého domu Donald Trump nedávno promluvil o tom, že zkoumá možnost udělat z Brazílie členskou zemi NATO, oznámila ZDF. Můžeme jen hádat, jestli vůbec ví, že Severoatlantická smlouva z roku 1949 poskytuje možnost zapojit do aliance jen evropské země, podotýká autor článku Elmar Thevessen.

Nejde přitom jen o peníze, pokračuje ZDF. Trump chce, aby jeho partneři nejenže utráceli 2 % svého HDP na obranu, ale i podporovali jeho vládu v konfrontaci s Íránem a Čínou, snášeli provokace ze strany Ruska a bezvýhradně podporovali jeho plány odchodu z Afghánistánu. „Kdo se podřídí, dostane odměnu,“ vysvětluje Thevessen.

Zcela v duchu pána Bílého domu je také myšlenka vybírat peníze od zemí, v nichž se nacházejí americká vojska. Vyzývá nejen ke kompenzaci výdajů za rozmístění vojenského kontingentu, ale i k tomu, aby platily USA padesátiprocentní přirážku. Bude to „začátkem konce“ aliance, která se zakládala i když na dobrovolné, ale přece jen naprosto spolehlivé solidaritě, a nikdy si nekladla za cíl vydělat na vojenských operacích, tvrdí autor.

Summit načasovaný na 70. výročí NATO se může změnit v katastrofu, obává se Thevessen. I když Trump možná odloží svůj návrh až do schůzky hlav států a šéfů vlád členských zemí aliance, která se má konat na konci tohoto roku – vždyť jeho hrozby beztak působí. Otázka je, jestli přijde Stoltenberg do Bílého domu, jen aby dostal rozkaz, anebo Trumpovi přece jen připomene význam aliance, která v průběhu 70 let dávala USA možnost být svobodnou zemí, rozvíjet se, a také zajišťovala bezpečnost Američanů.