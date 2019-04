Byl sestaven žebříček TOP 10 světových leteckých společností

Na druhém místě skončily Qatar Airways, které byly oceněny za servis, zábavu na palubě, čistotu a pozornost stevardů. Bronz získala thajská letecká společnost EVA Air. Pětici doplnily Emirates a Japan Airlines.

V TOP 10 jsou také letecké společnosti Southwest Airlines, Azul, Air New Zealand, nízkonákladová společnost Jet2. com a All Nippon Airways (ANA).

Na začátku roku The Guardian uvedl, že již pošesté titul nejhorší letecké společnosti na krátkou vzdálenost získal Ryanair. Cestující irským nízkonákladovým aerolinkám vytkli špatné jídlo nebo nepohodlné sedačky.