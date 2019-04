Zástupce ruského ministra zahraničí Alexander Gruško okomentoval prohlášení generálního tajemníka NATO Jensa Stoltenberga, který postavil Adolfa Hitlera do jedné řady s Josifem Stalinem a Islámským státem*.

„V Norsku, které Rudá armáda osvobodila od nacistických agresorů, včera mnozí hořeli studem,“ řekl Gruško novinářům.

Dříve generální tajemník NATO Jens Stoltenberg během svého projevu v Kongresu Spojených států postavil do jedné řady teroristickou skupinu IS*, Adolfa Hitlera a Josifa Stalina. Lídr aliance uvedl, že svoboda má nepřátele, které je třeba zastavit. „Pokud nefunguje odstrašování, musíte bojovat. Hitler nemohl být zastaven mírovými protesty, Stalin nemohl být zastaven slovy a IS* nemůže být poražen dialogem,“ řekl.

*teroristická organizace zakázaná v Rusku