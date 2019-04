Satelitní snímky ukazují, že saudský jaderný reaktor je téměř dokončený

Saúdská Arábie se blíží k dokončení výstavby svého prvního jaderného reaktoru ve Městě pro vědu a techniku krále Abdulazize v Rijádu (King Abdulaziz City for Science and Technology). Robert Kelley, bývalý ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), to řekl agentuře Bloomberg po analýze satelitních snímků z aplikace Google Earth. Kelley řekl, že podle fotografií jde o 30 kilowattový výzkumný reaktor, který bude připravený fungovat do jednoho roku.

© Sputnik / Uliana Solovyova V Rusku byl úspěšně spuštěn reaktor nového energetického bloku atomové elektrárny

Reaktor sám byl navržen argentinskou společností Invap SE, ale inženýrské práce byly dokončeny saúdskými specialisty. Argentinský velvyslanec v MAAE Rafael Mariano Grossi potvrdil The Guardian, že Invap měl na starosti projektování reaktoru a že bude funkční „zhruba do konce roku“.

Saúdská Arábie se snaží vybudovat jaderné elektrárny po celé zemi ve snaze diverzifikovat zdroj energie jako součást svého programu „Vision 2030“. Rijád naznačil, že významná část energetických zdrojů vyvrtaných v zemi se spotřebovává kvůli její rostoucí energetické potřebě.

© Sputnik / Eugene Odinokov Saúdská Arábie zkoumá možnost obrovských investic do plynového průmyslu v ruské Arktidě

Zprávy o brzkém dokončení reaktoru také přicházejí v době probíhajícího amerického Kongresového vyšetřování amerického ministerstva energetiky (Department of Energy), které udělilo americkým společnostem sedm povolení na předání citlivých jaderných technologií Rijádu , údajně pod tlakem Bílého domu, který se snaží spolupracovat se Saúdskou Arábií v oblasti jaderné energie.

Předpokládá se, že předávání těchto technologií bude předcházet přijetí § 123 zákona o atomové energii USA z roku 1954, který přijímající země také nazývají „zlatá norma“.

„Norma“ má zajistit nešíření jaderných technologií a mírový charakter jaderného programu s inspekcí MAAE v zemi. Rijád ale odmítl přijmout „zlatou normu“, která se stala překážkou při jednáních s administrativou Baracka Obamy.