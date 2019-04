Japonci bombardovali starý asteroid, aby se podívali dovnitř a odhalili tajemství vesmíru

Jak se uvádí v prohlášení JAXA, sonda Hajabusa 2 uskutečnila operaci po oddělení SCI (výbušné zařízení Small Carry-on Impactor). Následně sonda vyletěla ze zóny výbuchu a přemístila se na druhou stranu asteroidu Ryugu, který se nachází ve vzdálenosti přibližně 300 milionů kilometrů od Země.

Výbušné zařízení se oddělilo od sondy Hajabusa 2