USA by mohly snížit diplomatickou přítomnost v Afghánistánu a Iráku

Uvádí se, že počet amerických diplomatů v Kábulu by měl být v roce 2020 snížen na polovinu. Z Iráku by podle plánu, který ještě nebyl schválen, mohlo letos odjet 20 až 30 diplomatů. V příštím roce by přitom o své pozice mohlo přijít dalších 30–50 % zaměstnanců diplomatických misí USA v Bagdádu a Irbílu.

Podle FP jsou tyto plány v souladu s úmysly Washingtonu „snížit vojenskou přítomnost na Blízkém východě a v jižní Asii, aby se připravil na takzvanou éru konkurování velkých mocností s Čínou a Ruskem“.

„Neustále dostáváme zprávy z Afriky, že počet čínských diplomatů, kteří v té oblasti pracují na ekonomických a jiných záležitostech, přesahuje náš počet, a to v poměru až čtyři či pět ku jedné,“ cituje časopis slova nejmenovaného zástupce amerického ministerstva zahraničí.

„Nemůžeme již nadále koncentrovat všechny tyto peníze v Afghánistánu a Iráku,“ dodal.

Od roku 2001 Spojené státy a jejich spojenci provádějí vojenské operace v Afghánistánu. Tato vojenská kampaň je tou nejdelší kampaní v historii amerických ozbrojených sil. V roce 2018 Trumpova administrativa představila novou strategii pro jižní Asii, která zahrnuje aktivnější účast v řešení konfliktů v Afghánistánu. Kromě toho se diskutuje o stažení nebo podstatném snížení vojenské přítomnosti amerických sil v Afghánistánu. Mělo by se tak stát za garance, že v zemi nebudou působit žádné teroristické skupiny jako je Islámský stát* a Al-Káida*.

* teroristické organizace zakázané v Rusku