Vojenský scénář ve Venezuele povede ke konfliktu, který Spojené státy rozpoutají poblíž vlastních hranic. To se tak stane problémem pro ně samotné. Uvedl to první místopředseda výboru pro obranu Státní dumy Alexandr Šerin.

Již dříve představitel americké vlády uvedl, že Spojené státy skutečně zvažují možnost vojenského scénáře ve Venezuele. Podle jeho slov Spojené státy ve vztahu k Venezuele vyčerpávají diplomatické nástroje, a tak již zůstávají jen ekonomické sankce a vojenský scénář.

„Pokud Američané chtějí u svých hranic to, co nám zařídili s Ukrajinou, pak se v zásadě mohou uchýlit k takovým krokům. Bude to však pro ně velký problém. V celé historii takových útoků amerického bombardování, organizování barevných revolucí či válek, to totiž nikdy neorganizovaly v bezprostřední blízkosti svých hranic,“ řekl Šerin.

„Domnívám se, že by se Ruská federace měla zapojit do dodávek moderních zbraní. Venezuela by za to mohla zaplatit. Je to solventní země s obrovskými zásobami ropy,“ uvedl.

Podle jeho názoru by mohl mít takový scénář pro USA jako celek vážné důsledky. Země se dle něj ocitne v situaci, do níž Spojené státy rozpoutáváním konfliktů dostaly i v jiné státy.

„Je jasné, že válka na jihovýchodě Ukrajiny je pro Američany velmi přínosná, protože je blízko hranic Ruské federace ... Ale aby se zapojili do vojenských operací blízko svých hranic, to je samozřejmě nesmysl. Tímto způsobem tak skupinám a novým typům zbraní umožní, aby se objevily v blízkosti jejich hranic,“ uvedl závěrem poslanec.