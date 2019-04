Speleologové objevili v Německu obrovskou jeskyni starou miliony let

V Rýnském břidličném pohoří byl objeven obří jeskynní systém starý několik milionů let. Médiím to prozradil šéf týmu speleologů Stefan Foght.

Nález byl učiněn v okolí komuny Engelskirchen, 40 km od Kolína nad Rýnem, jeskyni již dali název Windloch.

Speleologům se podařilo vstoupit do jeskyně do hloubky přibližně jednoho kilometru, od hlavní jeskyně pak vedou chodby nezjištěné délky. Během první výpravy šel tým do hloubky asi dvě a půl hodiny a koridor neměl konce.

Se žádnými překážkami se na cestě nesetkali. V některých místech měla chodba výšku přes 10 metrů a šířku asi 5 metrů, v jeskyních jsou stalaktity a korály.

„Jeskyni jsme objevili asi před deseti lety, ale tenkrát jsme neměli možnost sestupu, trhlina byla široká 5 cm. Starosta nám povolil rozšířit průchod, což jsme také udělali,“ řekl Foght.

Délka jeskyně není známá, ale určitě přesahuje jeden kilometr, druhá největší jeskyně v tomto okrese se táhne pod zemí téměř 6 kilometrů.

Agenturní zdroj sdělil, že v týmu jsou profesionální speleologové, kteří spolupracují s geologickou službou federální země Severní Porýní-Vestfálsko, proto mohou s jistotou říci, že jeskyně je stará miliony let.

Země Severní Porýní-Vestfálsko na západě SRN má nejvíce známých menších a větších jeskyň. Vstup do většiny z nich je zakázán, totéž platí pro nový objev, ale v Engelskirchenu mají jeskyni Aggertal o délce něco přes kilometr, její návštěva je povolená.