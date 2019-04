Porošenko je připraven projít ve WADA testy na alkohol a drogy

„Plně podporuji výzvu Vladimira Klička, jsem mu dokonce vděčný. (...) Jak řekl Kličko, vedení a odborníci této organizace sem přijedou příští týden,“ prohlásil Porošenko v televizní stanici Ukrajina.

Podle něj je důležité zapojit do této akce právě WADA , protože testování v laboratořích v zemi není důvěryhodné. Také poznamenal, že pokud by se prezidentem Ukrajiny stal člověk s drogovou závislostí, bude to ohrožovat stát.

První kolo prezidentských voleb se na Ukrajině konalo dne 31. března. Podle výsledků do druhého kola postoupil Volodymyr Zelenskij a současný prezident Petro Porošenko.