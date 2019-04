V Kongresu USA už jsou „unaveni“ protiruskými sankcemi, píše Bloomberg

„V poslední době zde pociťujeme jakousi unavenost sankcemi. (...) Doufám, že se nám podaří získat podporu více lidí,“ uvedl Rubio.

Bloomberg rovněž citoval slova amerického senátora a člena Republikánské strany, Rona Johnsona . Ten prohlásil, že sankce jsou často dvousečný meč.

„Proto skutečně musíme udělat krok zpět a určit, kde se v současné chvíli nacházíme a co můžeme udělat,“ prohlásil senátor.

Deník však zároveň konstatuje, že nedávno zveřejněné zjištění zvláštního prokurátora USA Roberta Muellera, které se týkalo výsledků „ruského vyšetřování“, by opět mohlo vzbudit zájem o omezující opatření vůči Rusku.

„Uvidíme, že ti členové (Kongresu, pozn. red.), kteří dříve nebyli do této problematiky tak zapojeni, projeví větší zájem po zveřejnění celé Muellerovy zprávy,“ uvedl senátor a člen Demokratické strany Mark Warner.

V článku se také uvádí, že se mnozí senátoři budou i nadále snažit přivést Rusko k zodpovědnosti za „jeho činy ve Spojených státech a dalších zemích“. Nicméně se jim nepodaří dosáhnout shody v tom, jak „vyslat Kremlu ten správný signál“.

Již dříve američtí senátoři Marco Rubio a Chris van Hollen představili návrh zákona „o zabránění cizímu zasahování do voleb“. Tento návrh předpokládá zákaz investic do energetického sektoru ruské ekonomiky, zmrazení aktiv dvou či více bank z pětice největších státních bank v Rusku, zákaz vstupu do USA vysokým úředníkům a „oligarchům“ či zavedení nových sankcí proti sektoru obrany a zpravodajským službám.