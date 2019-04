Zbořit a postavit sochy homosexuálů! Reportáž ČT o sochách Lenina v RF a šokující reakce

Česká televize poukazuje na fakt, že v Rusku stále stojí přes šest tisíc takových pomníků a soch. Pro místní obyvatele jsou dle nich často symbolem časů, na které vzpomínají s nostalgií. Ne však všichni pro to mají pochopení.

Dvouminutová reportáž pojednává především o ruském městě Revda, v němž také na hlavním náměstí stojí socha V. I. Lenina. Ve městě již dokonce dvakrát proběhlo referendum o tom, co bude se sochou dál. Lidé se nakonec shodli na tom, aby byla na daném místě vybudována fontána a socha byla zrekonstruována a přenesena dál. S tím však někteří nesouhlasí.

A jak na video reagovali uživatelé sociální sítě? Někteří lidé chápou ruské obyvatele, že chtějí sochy a pomníky zachovat a připomínat si tak časy, které zažili.

„Já jim rozumím. Nejsem komunista, ale podívejte se trošku do historie. Proč přišel komunismus???? Protože byl car, který vládl neskutečnému bohatství a byli chudí... Proto byla revoluce a dnes to tam začíná být úplně stejný... Oligarchové a chudáci. Chápu, že vzpomínají na komunismus, jako na něco, kde se měli obyčejní lidé lépe než dnes,“ píše jeden z uživatelé.

„Pakliže si to lid přeje, tak je to v pořádku,“ myslí si další komentující.

Další z uživatelů Facebooku píše, že sochy jsou němým odkazem do historie, a i když je to pro některé památka, která symbolizuje zlaté časy a pro druhého dobu utrpení, připomínat by to měla.

„Připomínají nám co a kde se stalo. Připomínají nám režimy, vlády, období, kdy bylo lidem dobře i hůř. Kdy se stalo něco převratného, kdy byly všichni na kolenou. (…) Všichni tady mudrujou, jak Sovětskej svaz byl špatnej a jak jsme se měli špatně. A ti samí lidé pak vesele mávají Eurovlaječkou a oslavují omezování svobody projevu/podnikání. 30 let po revoluci. Zase zavázaní, zase povinně přikyvujeme s úsměvem na rtech,“ napsal.

Jiní jsou však kategoricky proti těmto památkám a požadují, aby byly odstraněny.

„Zbourat. Hnus – spojení se zločiny proti lidskosti,“ píší někteří. Jiný uživatel ale zašel ještě o něco dál:

„Přesně, zbořit a postavit sochy nejslavnějších homosexuálů!“

Našli se ale i lidé, kteří celou věc vzali s jakýmsi nadhledem: „V Rusku staré sochy Lenina, v EU nové sochy Marxe. Je na čase překalibrovat kompasy.“ Jiní věc pojali s humorem a dokonce vtipkovali.

„Tyjo, kdyby je navezli na jedno místo, tak by měli svou vlastní ruskou verzi terakotové armády :-D,“ stojí v jednom komentáři.