Trump označil Íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci. Pentagon je znepokojen

V pondělí však americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy označily Íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci.

V prohlášení se Trump chlubil tím, že „tento bezprecedentní krok, které přijalo MZV USA, uznává, že Írán není pouze státním sponzorem terorismu, ale také, že se IRGC aktivně účastní, financuje a podporuje terorismus jako nástroj státních služeb“.

© Fotolia / Curioso Photography Teherán zažaluje USA kvůli sankcím, prohlásil íránský prezident Rúhání

Podle Trumpa jsou Íránské revoluční gardy primárním prostředkem íránské vlády k řízení a realizaci její globální teroristické kampaně. Uvedl také, že toto označení jasně vysvětluje rizika spojená s obchodováním s IRGC či s poskytováním podpory IRGC. „Pokud obchodujete s IRGC, sponzorujete terorismus,“ řekl Trump.

Média na konci minulého týdne uvedla, že americká vláda hodlá Íránské revoluční gardy označit za teroristickou organizaci. Podle deníku The Wall Street Journal toto rozhodnutí podpořil i americký ministr zahraničí Mike Pompeo a poradce pro národní bezpečnost John Bolton.

Současně se proti tomuto rozhodnutí postavilo několik představitelů Pentagonu a vojenských velitelů, včetně předsedy náčelníků štábů Ozbrojených sil USA a generála Josepha Dunforda. Učinili tak proto, že by to dle jejich názoru mohlo mít negativní důsledky pro americké síly v regionu, ale nezpůsobilo by to žádoucí škody íránské ekonomice. Pochybnosti o důsledcích takového rozhodnutí mají také v CIA.

