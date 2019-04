Putin prozradil, jak proběhlo jednání s Erdoğanem

„Vážený pane prezidente, vážení turečtí kolegové, přátelé a účastníci našeho setkání. Jsem velmi rád, že vás všechny mohu přivítat v Moskvě na osmém zasedání Rusko-turecké rady pro spolupráci na nejvyšší úrovni. Během jednání s panem prezidentem v úzkém složení, a poté také tváří v tvář, jsme hovořili o prioritních otázkách rozvoje rusko-tureckých vztahů a dohodli jsme se na dalším posílení bilaterální spolupráce v duchu pokročilého a mnohostranného partnerství,“ prohlásil Putin.

© Sputnik / Department of the information support of the Baltic region