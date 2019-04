Srbský ministr: Ochuzeným uranem nejvíce utrpělo Kosovo

Trivan uvádí, že lidé mají plné právo chránit život a zdraví své i svých dětí a srbská vláda pracuje na tom, aby jim pomohla vystoupit s obviněním proti NATO.

„Jsme zodpovědni za to, aby tato práce byla náležitým způsobem provedena, chápeme, že její výsledky budou v podstatě jediným platným argumentem pro všechny, kteří by chtěli hledat spravedlnost u soudu. Jde o to, aby byl proveden relevantní výzkum a získány relevantní výsledky,“ vysvětlil ministr.

Podle jeho slov administrativní část organizace práce speciálního koordinačního orgánu, který se bude věnovat těmto výzkumům, je téměř u konce a on bude moci brzy přistoupit bezprostředně k plnění svého úkolu – vědecky dokázat, že ochuzený uran přispívá ke vzniku onkologických onemocnění a způsobuje další vážné zdravotní problémy. První výsledky výzkumů, které budou prováděny v souladu se světovými standardy a metodikou, můžeme očekávat za rok, závěry komise budou okamžitě uveřejněny, říká ministr ochrany životního prostředí.

„Když předložíme svůj verdikt, budeme schopni poskytnout veřejnosti způsoby, jak tento problém vyřešit, způsoby sanace, pochopit, jak ochránit své občany. Lékaři budou moci konečně vynést svůj definitivní verdikt, co je třeba dělat dále, co musí stát podniknout v nejbližší budoucnosti, co musí udělat občané v jednotlivých regionech. Bez ohledu na to, jak delikátní je tato otázka, ve skutečnosti je to jednoduché,“ tvrdí Trivan.

Na otázku Sputniku, jestli si mohou být vědci jistí dostatečným financováním a technickou vybaveností, které jsou nezbytné pro jejich práci, ministr odpovídá, že současná srbská vláda má k dispozici dostatečné zdroje a politickou vůli, aby dovedla věc do konce.

„Právě proto byl Koordinační orgán vytvořen. A mohu říci, že nedostatkem finanční podpory trpět nebude. Zadaný úkol bude plněn důkladně, beze spěchu a podle obecně uznávané metodiky ve světě,“ slibuje ministr.

© AP Photo / U.S. Air Force, Msgt. Keith Reed Unikátní snímky 1999. Co zůstalo po vojenské operaci NATO v Jugoslávii 13

Podle jeho slov stát bude trvat na tom, aby byly výzkumy prováděny i na území Kosova a Metochie, a není třeba to chápat v politické rovině.

„Největší množství ochuzeného uranu bylo shozeno na Kosovo a Metochii. Tam lidé vědí, v jakých podmínkách žijí a odkud se vzalo takové zvýšení počtu onkologických onemocnění mezi obyvatelstvem. Kosovské neziskové organizace si také kladou tyto otázky, protože znečištění, ať je způsobené čímkoliv, nezná národní hranice,“ vysvětlil Trivan a dodal, že doufá ve spolupráci Bělehradu a Prištiny ve výzkumu následků bombardování.

Připomínáme, že během agrese NATO proti Svazové republice Jugoslávii bylo na její území shozeno minimálně 9-10 tun ochuzeného uranu, což přiznali i samotní zástupci Aliance. Radioaktivní těžký kov na dlouhou dobu zůstává ve vodě, v půdě, v živých organismech a v aerosolovém těkavém skupenství se přenáší atmosférickými proudy. Srbští vědci vycházejí z předpokladu, že kontakt s ním má ničivé účinky na zdraví mnoha generací obyvatel.

