Střílet bez varování! Jak Trumpovo prohlášení o IRGC může tragicky ovlivnit Blízký východ

Ve snaze vyvíjet tlak na Írán si Spojené státy mohou ublížit, protože vytvářejí nebezpečný precedens, který by mohl ohrozit životy amerických vojáků na Blízkém východě a ponořit region do nové velké války, varují analytici.

Ve své nadměrné snaze donutit Teherán plnit požadavky USA Washington směřuje k potenciální katastrofě. Zdá se však, že ignoruje skutečnost, že jeho bezohledné činy by kdykoliv mohly vymanit zpod kontroly Blízký východ a vést ke katastrofálním následkům, které budou pro Spojené státy dost nákladné.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Odpověď přišla brzy: Írán zařadil USA na seznam teroristických organizací

Ve svém posledním rozhodnutí označit Íránské revoluční gardy (IRGC) za teroristickou organizaci Washington překročil hranici a vytvořil precedens, kterému bylo třeba se za každou cenu vyhnout, řekl RT bývalý představitel Pentagonu Michael Maloof.

Podle analytika rozhodnutí Spojených států teoreticky otevřelo cestu pro každou zemi oficiálně označit ozbrojené síly jiných zemí za teroristy, což by mohlo vést ke globálnímu chaosu.

Střílet bez varování!

Washington se rozhodl zaměřit se na IRGC, protože se domnívá, že sbor šíří svůj „teroristický“ vliv v jiných zemích, které podporuje. Ale je to skoro totéž, co dělají USA, když vysílají své jednotky na místa, jako je Sýrie nebo Irák, kde pomáhají různým militantním skupinám, které mohou být extrémisty, zdůrazňuje Maloof.

Washington nyní otevřel cestu ostatním zemím, aby napadly USA.

„Co to znamená, když Írán nebo jiná země prohlásí americké jednotky v Sýrii za teroristickou skupinu? To znamená střílet bez varování,“ uvažuje Maloof.

Odpověď přišla brzy. Několik hodin poté, co americký prezident Donald Trump oznámil své rozhodnutí, íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti reagovala obdobným opatřením a označila Centrální velitelství Spojených států a související síly za teroristickou organizaci.

Maloof varoval, že nyní Írán může také povzbudit své spojence v regionu, aby šli proti americkým silám.

„Tím se američtí vojáci ocitnou ve velmi nebezpečné pozici. Mohou být dokonce popraveni, pokud budou zajati a postaveni před soud.“

Dárek pro Netanjahua nebo „vážný omyl“?

Podle analytiků, když Trump označil IRGC za teroristickou skupinu bezprostředně před volbami v Izraeli, americký prezident také plánoval posílit podporu svého spojence a nejsilnějšího soupeře Íránu Benjamina Netanjahua. Ačkoli Trump doufá, že jeho neochvějná podpora současného izraelského premiéra mu v příštím roce pomůže získat hlasy amerických Židů, může s touto dohodou ztratit více, než by mohl dostat.

„Je to dárek, který pomůže Netanjahuovi v jeho volbách," řekl profesor politické komunikace na Teheránské univerzitě Foad Izadi. „Načasování je do značné míry spojeno s volbami v Izraeli, do kterých USA skutečně zasahují,“ dodal.

Washington však po smíření s Tel Avivem odsune další hráče v regionu a oslabí své pozice v globálním měřítku, řekl Seyyed Mohammad Marandi, politolog a profesor na Teheránské univerzitě.

„Je to vážný omyl."

Podle Marandího série zjevně provokativních akcí, které jsou jednoznačně ve prospěch Izraele, vytlačily lidi na Blízkém východě pryč od Spojených států a blíže k Íránu a zároveň sjednotily Íránce v jejich opozici vůči Spojeným státům. Profesor věří, že Trumpovy další chyby, jako je například pokračující skandál s Tureckem, mohou také udělat Ankaru přátelštější k Teheránu.