Putin vysvětlil, proč USA nemohou zastavit Severní proud 2

„No, vezměte si „Severní proud 2“, naši američtí přátelé proti němu bojují, ale pro evropské partnery je jednoznačně prospěšný. Ne, nestavte ho (říkají Spojené státy EU, pozn. red.). Je těžké pracovat s Evropskou unií, je tam hodně zemí a téměř vše je přijímáno konsenzem. My s Tureckem jsme již vybudovali Turecký proud na dně Černého moře. Turecký proud bude fungovat už na konci letošního roku a my se s Evropany stále nemůžeme dohodnout,“ uvedl Putin během diskuse na plenárním zasedání Arktického fóra.

„Stejně tak protestovali naši američtí partneři i v šedesátých letech. Projekt „plynového potrubí“ jsme dělali se Spolkovou republikou Německo a bylo to totéž. To stejné se dělo i u Severního proudu 1 . Kdyby nebylo Severního proudu 1, co by se teď dělo s mezinárodním energetickým průmyslem? Mohu vám říci, že by ceny byly ještě vyšší, než jsou dnes,“ dodal prezident RF.

Prezident Ruska navíc zdůraznil, že za tržních podmínek není možné kupovat zboží o 30 % dražší.

Projekt Severní proud 2 předpokládá výstavbu dvou potrubí plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Plynovod by měl být položen do konce letošního roku.