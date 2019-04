Italská vláda chce převzít kontrolu nad zlatem Centrální bance Itálie vedené EU

Italská koaliční vláda, která se skládá ze stran Liga Severu a Hnutí pěti hvězd, zvažuje zavedení několika nových zákonů, které by napadaly kontrolu Centrální banky Itálie nad zlatými rezervami v zemi. O události informoval deník Wall Street Journal (WSJ).

Jeden návrh zákona má údajně zavazovat majitele, aby prodali své akcie italské státní pokladně za ceny z roku 1930. Druhý právní předpis pak může označit italské občany za vlastníky rezerv italské banky ve výši 2 452 tun zlata, což má hodnotu zhruba 102 miliard dolarů. Italská banka je v současné době stále součástí evropského systému centrálních bank.

„Zlato patří Italům, ne bankéřům. Jsme připraveni bojovat kdekoli v Itálii a v případě potřeby vyzvat Italy do ulic,“ zdůraznila Giorgia Meloniová, předsedkyně strany Bratři Itálie.

WSJ uvádí, že daný návrh zákona podporuje nejméně 60 % italských zákonodárců což je „víc než dost“ k tomu, aby mohl být schválen.

Guvernér banky Ignazio Visco však vyjádřil znepokojení nad touto otázkou, která charakterizuje zlato jako „část majetku italské banky“. Varoval, že zlato „nelze použít pro měnové financování státní pokladny“.

Přitakal tak vlastně Gianlucovi Garbimu, generálnímu řediteli společnosti Banca Sistema SpA, který tvrdí, že „to (že vláda tlačí na to, aby převzala kontrolu nad zlatými rezervami, pozn. red.) vypadá jako revoluční vyvlastnění".

V únoru italský ministr vnitra Matteo Salvini prohlásil, že „pokud je účet v červených číslech, pak je to proto, že lidé, kteří měli věci kontrolovat, tak neučinili“.

Místopředseda vlády Luigi Di Maio uvedl, že „změna kurzu“ italské banky je nutná, zamyslíme-li se nad tím, co se v posledních letech stalo. Podle něj to tedy znamená, že by měla být současná správa regulátoru vyměněna.