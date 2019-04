Čína zakazuje mining bitcoinu

Zákazy kryptoměny jsou v Číně vydávány již dlouho. Například v roce 2017 čínská vláda zakázala burzy s kryproměnou a ICO. Pravdou je, že byznys našel brzy východisko. Burzy byly převedeny pod jiné jurisdikce, například Jižní Koreu, Hongkong, Singapur. Faktem je, že samotný mining zakázán nebyl, což bylo velmi důležité pro celý světový trh s kryptoměnou. Vzhledem k tomu, že se v Číně nachází převážná většina těžebních zařízení, tato země představuje více než 70 % světové produkce bitcoinu. Kromě toho země vyrábí nejmodernější těžební zařízení: ASIC těžaři společnosti Bitmain zaujímají tři čtvrtiny světového trhu.

Na vrcholu úspěchu kryptoměny , kdy v prosinci 2017 cena bitcoinu najednou stoupla na 20 tisíc dolarů, se skvěle dařilo i těžařům. Výrobci zařízení také nepřišli zkrátka. Jeden ASIC těžař od Bitmain Ant miner S9 stál 6,5 tisíce dolarů.

Nicméně brzy začala „kryptoměnová zima“. Kurz bitcoinu a dalších digitálních aktiv začal klesat a po tomto poklesu ztrácelo hodnotu i celé odvětví. Tentýž Ant miner S9 při ceně bitcoinu 4 tisíce dolarů už nestál více než 250 dolarů. Svou finanční situaci největší hráč na trhu, čínská společnost Bitmain, neprozrazuje. Ale podle výpočtů řady analytiků utrpěla společnost v loňském roce ztráty ve výši 500 milionů dolarů.

V takové situaci zákaz miningu může být posledním hřebíkem do rakve trhu s kryptoměnou. Je to však zcela logický krok ze strany čínské vlády, řekl Sputniku odborník z pekingské Národní univerzity Bian Yongzu: „Státní výbor pro rozvoj a reformy zařadil virtuální měnu do stop seznamu, protože tato činnost stěží přináší užitek společenské výrobě a rozvoji, nemá smysl. Těžební zařízení spotřebovává obrovské množství elektrické energie. Čínské těžební zařízení je přitom vyráběno převážně s některými zahraničními součástmi. Kromě toho, jelikož Centrální banka zakázala operace s bitcoiny, kryptoměnové burzy, činnost spojená s bitcoinem, samozřejmě také nemohou být podporovány. Co se týče výroby a prodeje bitcoinů, Čína kdysi měla největší podíl na světě a zavedení tohoto zákazu bude samozřejmě pro průmysl kryptoměny znamenat velkou ránu. Osobně si myslím, že vzhledem k postavení čínských spekulantů nebo obchodníků v bitcoinovém průmyslu po vyhlášení tohoto zákazu výroba a obchodování s bitcoiny samozřejmě velmi utrpí a počet lidí a společností spojených s bitcoiny se bude neustále snižovat. Perspektivy bitcoinu jsou proto velice smutné.“

Zatím je seznam Státního výboru pro rozvoj a reformy předložen k veřejné diskuzi, která by měla trvat do 7. května. Pokud bude mining zakázán, není vyloučeno, že se byznys přesune do jiných zemí, kde tato sféra dosud není regulována. Například ještě před rokem Ruská asociace kryptoměn a blockchainu (RAKIB) dostala 40 žádostí od společností a fyzických osob - rezidentů EU a Číny o umístění zařízení pro těžební kryptografii v Rusku.