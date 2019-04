Putina pobavil ministr, který nedokázal odpovědět na jeho otázku

Během projevu na plenárním zasedání Mezinárodního fóra Arktida: Území dialogu se Putin obrátil s dotazem na Oreškina, který seděl v sále.

„V loňském roce jsme investovali do nahrazení dovozu… 600 miliard? Kde je (ministr, pozn. red.)? (…) Kolik se investovalo? Nepamatuje si to. Ministr pro hospodářský rozvoj si to nepamatuje,“ poznamenal prezident s úsměvem.

Politici sedící v sále, včetně Oreškina, přivítali prezidentovu poznámku s úsměvem a smíchem. Poté prezident pokračoval v odpovědi na otázku moderátora o tom, že Rusko investovalo „několik stovek miliard rublů“ do nahrazení dovozu.

Již dříve byl Oreškin kritizován za nedostatečnou připravenost. Na začátku března předseda Státní dumy RF Vjačeslav Volodin dokonce přerušil poslaneckou schůzi, které se účastnil i zmiňovaný ministr. Poslanci totiž nebyli spokojeni s odpověďmi na otázky týkající se realizace národních projektů. Nakonec se tedy rozhodli, že jednání odloží.