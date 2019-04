Julian Assange je na ekvádorském velvyslanectví špehován

Julian Assange, který je zakladatelem webového portálu WikiLeaks, je na velvyslanectví, ve kterém sídlí již několik let, sledován. Uvedl to šéfredaktor portálu WikiLeaks Kristinn Hrafnsson.

Hrafnsson se domnívá, že „každý krok“ Assangeho uvnitř budovy, stejně jako setkání s návštěvníky, je sledován pomocí bezpečnostních kamer.

„Víme, že tam byl požadavek předat záznamy návštěv z velvyslanectví a videozáznamy z bezpečnostních kamer na velvyslanectví,“ řekl Hrafnsson s tím, že informace byly již předány Trumpově administrativě.

© AFP 2019 / Ben Stansall Ekvádorský ministr zahraničí si myslí, že by se měl Assange vzdát úřadům

Také prohlásil, že podmínky pobytu Assangeho se zhoršily poté, co se v květnu roku 2017 dostal k vládě prezident Lenín Moreno . Hrafnsson pak dodal, že Assangemu hrozí, že bude „vystěhován“ z velvyslanectví a následně zatčen.

„Jediný důvod, proč se to podařilo odvrátit, je to, že jsme se o tom dozvěděli a že jsme mohli tyto informace publikovat. To byl jediný důvod, proč to bylo zastaveno – pravděpodobně dočasně,“ řekl.

V pondělí, WikiLeaks vypustil do oběhu video, na kterém je zachycena novinářka Cassandra Fairbanksová, jak jde ke dvou lidem sedícím v „utajeném“ autě poblíž ekvádorského velvyslanectví. Tvrdila, že tito „stalkeři“ čekali, až Assange opustí budovu, aby jej údajně mohli chytit. Pak uvedla, že se auto přesunulo přímo k ambasádě, ale že v něm byli různí pasažéři.

Julian Assange, zakladatel portálu WikiLeaks, se od roku 2012 ukrývá na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Assange zažádal o politický azyl kvůli obavám, že jej švédské úřady v USA vydají kvůli jeho aktivitám ve WikiLeaks. Bývalý ekvádorský prezident Lenín Moreno uvedl, že Assange může kdykoli opustit velvyslanectví v Londýně, pokud budou respektována jeho práva.