Analytik Koller poodhalil, co Rusko postaví na Krymu. NATO se to rozhodně líbit nebude

Koller na portálu píše, že se dnes moc nemluví o tom, že má na Krymu proběhnout stavba zaobzorového radaru protiraketové obrany ve spolupráci Ruska a Turecka.

„Má chránit Rusko před raketovým útokem ze směru od Rumunska a pravděpodobně rovněž Turecko před raketami z Evropy, nebo arabských států, kde mají státy NATO základny, možná rovněž z Izraele, který je vydírán a tlačen do konfliktů americkými euromarxisty,“ píše analytik.

© AFP 2019 / Vasily Maximov Ukrajina rozšířila sankce proti Rusku

Tento plánovaný krok pak okomentoval slovy, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan „už má pravděpodobně dost poručníkování z NATO a z EU už mu přichází méně úplatků“. Proto tak dle jeho názoru pomalu, ale jistě, mění vlajku. Varuje však, že na takového spojence je třeba dávat si velký pozor.

„Již před několika lety jsem psal, že Turecko není evropská země a do NATO nepatří. Rusku bohužel nic jiného nezbývá, protože agresivní politika NATO a EU je nahnala do náruče Číny a do určité míry i Turecka, stejně jako v roce 1948 americká politika sankcí ČSR do náručí Stalina,“ dodal.

Poukazuje také na to, že bude pokračovat výstavba americké základny v Oděse, a to i navzdory tomu, že napomáhá růstu napětí mezi Ruskem a NATO.

Analytik ve svém příspěvku, mimo jiné, zmínil i prezidentské volby na Ukrajině, které srovnal s volbami na Slovensku. „Volili méně známé zlo ze dvou zel. Z hlediska hlasování je vidět, že nejen Slováci, ale rovněž Ukrajinci jsou naši bratři s nechutí myslet v době voleb.“